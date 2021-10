Das letzte Aufeinandertreffen

13. August 2021 An jenem Freitagabend eröffneten beide Mannschaften die Bundesliga-Saison. Alassane Plea brachte Borussia (10.) verdient in Führung, Robert Lewandowski gelang kurz vor der Pause (42.) der 1:1-Ausgleich. Es hätten deutlich mehr als zwei Tore fallen können, aber vor allem Gladbach-Keeper Yann Sommer erwischte einen herausragenden Abend. Und: Mindestens einen Elfmeter hätte Schiedsrichter Marco Fritz den Borussen in der Schlussphase zusprechen müssen.