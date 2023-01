LIVE Liveticker zum Spiel Gladbach empfängt Leverkusen zum Restart in der Bundesliga

Mönchengladbach · Nach zehn Wochen Pause geht es für Borussia Mönchengladbach am Sonntag in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter. Kann Gladbach den Gegner auf Distanz halten? In unserem Liveticker zum Spiel verpassen Sie nichts.

21.01.2023, 14:28 Uhr