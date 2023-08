Samstag ab 18.30 Uhr Borussia empfängt Bayer Leverkusen am zweiten Bundesliga-Spieltag

Mönchengladbach · Eine Woche nach dem 4:4 beim FC Augsburg trifft Borussia am Samstagabend auf Bayer 04 Leverkusen. Nicht nur Gladbach-Trainer Gerardo Seoane trifft dabei auf seinen Ex-Klub, für Jonas Hofmann ist es die Rückkehr in den Borussia-Park. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

26.08.2023, 12:24 Uhr

Falls Ihnen der Live-Ticker nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. Schon unseren Fohlenfutter-Newsletter abonniert? Jeden Morgen um 7 Uhr versorgen wir Sie mit einem Nachrichtenüberblick rund um Borussia Mönchengladbach - kostenlos und an 365 Tagen im Jahr. Hier geht es zur Anmeldung. Und falls Sie den Fohlenfutter-Podcast noch nicht kennen, sei Ihnen dieser auch ans Herz gelegt: In der Regel montags erscheint eine neue Folge. Hören Sie mal rein!

(togr, hgo, jaso, kk)