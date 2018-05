Borussia Mönchengladbach baut Funktionsteam um

Es wird personelle Veränderungen im Team hinter dem Team bei Borussia geben. Wie bereits berichtet, hört Andy Bluhm auf eigenen Wunsch auf. Am Donnerstagvormittag wurden weitere Personalien verkündet.

Bluhm war ab 2007 als Physiotherapeut bei Borussia und ab 2015 dann Reha-Trainer. Als solcher führte er verletzte Spieler in der Endphase der Reha wieder an die Mannschaft heran. In dieser Funktion war der 44-Jährige ein enger Vertrauter der Spieler. Bluhm, geboren in Freiburg, war 1992 vom SC Freiburg in die Nachwuchsabteilung der Gladbacher gekommen, ein Jahr später wurde er Profi. Bluhm spielte noch für Alemannia Aachen, den FC Augsburg und die Football Kingz in Neuseeland. 2001 beendete er seine aktive Laufbahn. Für Bluhm kommt Quirin Löppert, bislang Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern.