Spanische Zeitung Marca : Barcelona will angeblich Borussias Sommer als Ersatzkeeper

Barcelona will angeblich Borussias Sommer als Ersatzkeeper

Barcelona Einem Medienbericht zufolge ist der spanische Spitzenverein FC Barcelona an Borussias Keeper Yann Sommer interessiert. Er soll demnach die Nummer zwei hinter Marc-Andre ter Stegen werden.

Fünf Jahre nach dem Abgang von Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen könnte Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach erneut seine Nummer eins an den FC Barcelona verlieren. Das zumindest berichtet die spanische Zeitung Marca. Demnach soll Yann Sommer einer der Kandidaten auf die Nachfolge des Niederländers Jasper Cillessen, der mit seiner Rolle als Ersatzmann hinter ter Stegen unzufrieden ist und den Verein verlassen will.

Der 30 Jahre alte Sommer war 2014 als Nachfolger ter Stegens vom FC Basel nach Gladbach gewechselt. Bei den Fohlen besitzt der Schweizer Nationaltorhüter noch einen Vertrag bis 2021. Er ist die klare Nummer eins am Niederrhein und will im kommenden Jahr als solche auch das Tor der Schweizer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, die in mehreren Ländern ausgetragen wird, hüten.