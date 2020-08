Borussias Ex-Torwart : Große Wertschätzung für ter Stegen von Barca-Präsident Bartomeu

Mönchengkadbach Der Ex-Borusse Marc-André ter Stegen wurde beim FC Barcelona zum Spieler der Saison gewählt, nun lobte der Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu den 28-Jährigen und will langfristig mit ihm verlängern. Auch in Gladbach gilt er nach wie vor als Vorzeige-Fohlen.

Ter Stegen wechselte 2014 von Borussia zu den Katalanen. Nach einer schwierigen Startphase hat er sich als unumstrittene Nummer eins etabliert. 234 Pflichtspiele hat er bislang gemacht und 14 Titel geholt mit „Barca“. Den 15. Titel will ter Stegen nun holen. Die Champions League, die er 2015 mit seinem Klub gewann, ist die letzte Titel-Chance in der Saison 2019/20, in Spanien ging „Barca“ in dieser Spielzeit leer aus.