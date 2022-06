Fotos verraten es : So soll Borussias neues Ausweichtrikot aussehen

Foto: dpa/Federico Gambarini 50 Bilder Die schönsten Borussia-Trikots des 21. Jahrhunderts

Mönchengladbach Offiziell ist das Ausweichtrikot von Borussia Mönchengladbach noch nicht präsentiert worden. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt sind nun aber erste Bilder aufgetaucht, die verraten, wie das Shirt in der Saison 2022/23 aussehen soll.

Das Heim-Trikot, in dem Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison auflaufen wird, ist bei den Fans bislang gut angekommen: In einer Umfrage unserer Redaktion setzte sich das weiße Trikot mit einem schwarz-grünen Vertikalstreifen in der Mitte gegen die 47 anderen Borussia-Trikots des 21. Jahrhunderts durch und wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,74 am besten bewertet.

Und auch das neue Ausweichtrikot dürfte gute Chancen haben, den Borussia-Anhängern zu gefallen. Denn die Abstimmung zeigte auch, dass schwarze Trikots meist besonders gut wegkommen. Erste Bilder, die die stets gut informierte Seite „Footy Headlines“ nun veröffentlicht hat, zeigen mit großer Sicherheit Borussias Ausweichtrikot für die Saison 2022/23.

Farblich ist das Trikot also dunkel gehalten. Der Schriftzug des Hauptsponsors Flatex ist schlicht weiß gehalten. Lediglich das Puma-Logo auf der Brust und dem Ärmel sticht mit einem kräftigen Grün hervor. Darüber hinaus fällt der Wechsel zwischen zwei Schwarztönen auf, das Muster erinnert an Waben.

So soll das Ausweichtrikot 2022/23 von Borussia Mönchengladbach aussehen. Foto: Footyheadlines

Offiziell bestätigt ist das Trikot-Design bislang noch nicht, möglicherweise könnte es allerdings schon am Sonntag beim Trainingsauftakt getragen werden, spätestens aber im Trainingslager am Tegernsee. Noch nicht bekannt ist, wie das Auswärtstrikot aussehen soll. „Footy Headlines“ will wissen, dass es sich dabei um ein grünes Trikot handelt – das würde nun allerdings gut zum Auswärtstrikot passen und die Vereinsfarben Schwarz-Weiß-Grün vervollständigen.

Wie Gladbach-Fans das Trikot in Zukunft in Erinnerung behalten werden, wird zum Teil auch davon abhängen, wie Borussia unter Daniel Farke mit dem Trikot abschneidet. Denn eines hat unser großes Trikot-Voting auch gezeigt: Trikots, in denen Gladbach erfolgreich war, haben rückblickend eine höhere Wahrscheinlichkeit, zu gefallen.