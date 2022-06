Fotos verraten es : So soll Borussias neues Auswärtstrikot aussehen

Mönchengladbach Offiziell ist das Auswärtstrikot von Borussia Mönchengladbach noch nicht präsentiert worden. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt sind nun aber erste Bilder aufgetaucht, die verraten, wie das Shirt in der Saison 2022/23 aussehen soll.

Das Heim-Trikot, in dem Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison auflaufen wird, ist bei den Fans bislang gut angekommen: In einer Umfrage unserer Redaktion setzte sich das weiße Trikot mit einem schwarz-grünen Vertikalstreifen in der Mitte gegen die 47 anderen Borussia-Trikots des 21. Jahrhunderts durch und wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,74 am besten bewertet.