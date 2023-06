Terminkollision mit Hockey-EM Wie Borussias Spielplan zum Saisonstart aussehen wird

Die Spielplan-Ersteller der Deutschen Fußball-Liga (DFL) haben es in letzter Zeit gut gemeint mit der Borussia. In den vergangenen sieben Spielzeiten gab es zum Saisonauftakt sechsmal ein Heimspiel, nur 2020 starteten die Gladbacher auswärts – und verloren 0:3 in Dortmund. Nicht nur aufgrund dieser Statistik ist es sehr wahrscheinlich, dass Borussia in der kommenden Saison zuerst auswärts antreten muss. Es gibt noch einen anderen, triftigeren Grund, der mit der Hockey-Europameisterschaft der Damen und Herren zusammenhängt.