Berlin, Berlin­! : Borussia-Fans können Reiselust wieder ausleben

Mönchengladbach Ab dem dritten Spieltag der Saison 2021/22 plant die Deutsche Fußball Liga (DFL) wieder mit Auswärtsfans. Für die Anhänger von Borussia Mönchengladbach würde es dann in die Hauptstadt gehen. Planungssicherheit gibt es allerdings nicht.

Wie viele Gladbach-Fans allerdings am Sonntag, den 29. August (Anpfiff 15.30 Uhr) an der Alten Försterei dabei sein dürfen, ist noch völlig unklar. In Berlin sind aktuell maximal 2000 Zuschauer bei Veranstaltungen unter freiem Himmel zugelassen. Union hat bereits einen Antrag gestellt, vor bis zu 11.000 Fans spielen zu dürfen, was der 50-Prozent-Auslastung des Stadions entspricht, die von der Politik in der vergangenen Woche genehmigt worden ist. Dann dürften 550 Borussia-Fans dabei sein, vorausgesetzt, die Inzidenz ist Ende August immer noch so niedrig. Am Mittwoch lag sie in Berlin bei 9,2.