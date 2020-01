22 Mann für zehn Plätze : So hart wird der Kampf um Borussias Startelf

Im Kampf um den Ball und um die Plätze: Auch Raffael und Oscar Wendt (Mitte) wollen zur Startelf gehören. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Im Trainingslager in Spanien beginnt der große Kampf um die Startplätze bei Borussia. Nur Keeper Yann Sommer ist sicher gesetzt. Marco Rose weiß um die große Konkurrenz.

In der Rückrunde wird sich etwas Grundlegendes bei Borussia verändern. Nachdem das Team von Marco Rose in der ersten Saisonhälfte 25 Pflichtspiele hatte, werden es im zweiten Teil nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Europa League nur noch die 17 Ligapartien sein. Englische Wochen wird es keine mehr geben, damit auch keine Not, Spielern mal eine Pause zu geben und rotieren zu müssen. Im Gegenteil: Es wird wichtig sein, eine Startelf herauszuarbeiten und die Stammspieler in einen Rhythmus zu bringen. Im Trainingslager in Jerez de la Frontera (Spanien) beginnt der Kampf um die begehrten Plätze.

„Kein Spieler hat eine Garantie“, sagte Sportdirektor Max Eberl am Ende der Hinrunde. Zumindest auf die Feldspieler bezogen, ist das auch Fakt. Einzig Keeper Yann Sommer hat seinen Platz – sofern er gesund ist und in kein unerwartetes, langes Leistungsloch fällt – sicher. Davor kämpfen 22 Mann um zehn Plätze in der Startelf. „Jeder, der mitfliegt, hat die Möglichkeit sich zu präsentieren“, sagt Rose. Dennoch dürfte es für Mamadou Doucouré und Torben Müsel, die beide im Aufbautraining sind, noch zu früh sein, um die Startformation anzugreifen. Auch die nach Spanien mitgereisten Famana Quizera und Babis Makridis gehören eher nicht zu den ernsthaften Kandidaten.

„Wir haben ein riesiges Glück, dass wir so einen breiten Kader haben und gar keine Verletzten. Das soll auch so bleiben“, sagt Sommer. „Dann kommt aber natürlich der kleine Negativpunkt, dass alle spielen wollen. Aber das ist die Aufgabe des Trainerteams, da die richtigen Spieler für das erste Spiel zu finden. Aber wir sind froh, dass wir so viel Qualität haben und so breit aufgestellt sind, das wird uns helfen in der Rückrunde.“

Gerade in den Testspielen in Spanien gegen Heracles Almelo (Dienstag, 15 Uhr) und zweimal gegen den SC Freiburg (Freitag, 13 und 15 Uhr) müssen die Borussen zeigen, ob sie einen Startplatz beim Rückrundenauftakt auf Schalke (17. Januar, 20.30 Uhr) verdient haben. „Natürlich haben wir in der Hinrunde auch schon einiges an Leistungen gesehen, aber wir sind froh, dass wir den Kader so beisammen haben und wissen, dass der Konkurrenzkampf kein kleiner ist“, sagt Rose.

Das bedeutet, dass die bisherigen Darbietungen zwar nicht vergessen sind, die Karten aber weitgehend neu verteilt werden. Gerade auf der linken Abwehrposition, dem zentralen Mittelfeld und im Angriff wird es dabei spannend. Oscar Wendt und Ramy Bensebaini teilten sich die Aufgabe hinten links bislang, fraglich, dass dies auch so weitergeht. Dass Denis Zakaria im Mittelfeld weiter gesetzt sein wird, ist wahrscheinlich, wer davor spielt jedoch vollkommen offen. Auch die Besetzung im Sturm wird von den Leistungen im Trainingslager abhängen. Dort muss Lars Stindl (Grippe) zunächst kürzertreten, könnte so einen kleinen Nachteil haben.

In den Einheiten wird Rose dabei vor allem an inhaltlichen Dingen arbeiten, es könnte also auch einige taktisch geprägte Übungen geben. „Wir müssen darauf achten, dass wir in nicht einmal 14 Tagen wieder in der Bundesliga spielen. Der Fokus liegt also in der Intensität vor allem auf den Testspielen“, sagt Borussias Trainer. „Wir müssen die Dinge neu erarbeiten und können auf einer ordentlichen Basis aufbauen. Wenn wir schnell realisieren, dass es nur über harte Arbeit geht, werden wir auch gut aus den Startlöchern kommen.“