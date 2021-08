Vier Rückkehrer zurück auf dem Platz : Borussen fallen beim Training mit ungewöhnlichem Outfit auf

Mönchengladbach Bei den verletzen Spielern von Borussia Mönchengladbach geht es voran. Vier von ihnen ließen sich auf dem Trainingsplatz blicken. Einige Borussen fielen optisch auf am Mittwoch. Die Hintergründe.

So ließ sich am Mittwochmorgen Denis Zakaria erstmals wieder auf dem Rasen blicken. Der Schweizer befand sich zuletzt in Quarantäne, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mit Athletiktrainer Jonas Rath stand bei Zakaria vor allem die Gewöhnung an die Bewegungen und den Ball im Vordergrund.