Beim 0:3 gegen Köln: Die U23 kam überhaupt nicht ins Spiel

Mönchengladbach Ausgerechnet gegen den großen Rivalen 1. FC Köln kassierte Borussias U23 die erste Niederlage 2019. Sie fiel mit dem 0:3 auch noch recht hoch aus, war aber verdient.

Ein Duell gegen den 1. FC Köln verliert man als Gladbacher ungern. Nicht bei den Profis, nicht in der C-Jugend – und ebenso nicht bei der U23 in der Regionalliga. Seit September 2014 hatte es in der Regionalliga keine Niederlage mehr für Borussia im Vergleich der Zweiten Mannschaften der rheinischen Rivalen gegeben, diesmal fiel diese mit 0:3 auch noch recht deutlich aus. Und das verdient, wie Borussias Trainer Arie van Lent einräumte. „Wir sind insgesamt als Mannschaft nicht so ins Spiel gekommen, waren irgendwie immer im Hintertreffen“, erklärte van Lent.

Das erste Gegentor aus der 34. Minute illustriert, was der Trainer meinte. 40 Meter vor dem eigenen Tor verlor Markus Pazurek ein Kopfballduell, monierte danach, dass ihm niemand zur Hilfe kam. Im Zurücklaufen kam in Pazureks Rücken dann der Torschütze Roman Prokoph an den Ball, an dem Michel Lieder wiederum auch nicht nah genug dran war. Und vorne? Einzig Torben Müsel hatte in den ersten 45 Minuten eine Chance.