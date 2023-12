Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf gegen Wolfsburg aussehen

Joe Scally (rechter Innenverteidiger)

Der eigentlich gelernte Rechtsverteidiger gewöhnt sich defensiv immer mehr an die Rolle in der Dreierkette. Das sichert ihm vorläufig den Stammplatz – egal, in welchem System Borussia aufläuft. Gegen Hoffenheim hatte er großen Anteil an der Entstehung des 1:0-Führungstreffers.