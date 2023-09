Aufstellungs-Tipp So könnte Borussias Startelf in Bochum aussehen

Franck Honorat (Rechter Flügelverteidiger)

Joe Scally, der bislang in jeder Partie in der Startelf stand, sucht weiter nach seiner Form, agierte auch gegen Leipzig nicht souverän. In Bochum könnte an seiner Stelle Honorat für Schwung nach vorne sorgen. Die Position ist ihm auf jeden Fall nicht fremd, auch wenn er offensiver ausgerichtet ist als Scally.

