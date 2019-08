Bundesliga-Auftakt : Rose setzt gegen Schalke auf drei Neue

Mönchengladbach Die erste Bundesliga-Aufstellung von Trainer Marco Rose ist eine mit drei Neulingen. Stefan Lainer, Marcus Thuram gehören wie erwartet dazu, Breel Embolos Startelf-Dasein überrascht hingegen ein wenig.

Für Thuram und Lainer ist es das erste Bundesliga-Spiel. Thuram hatte bei seinem Gladbach-Debüt gleich das Siegtor in Sandhausen erzielt. Für Embolo ist das Spiel gegen Schalke ein Wiedersehen mit dem „Ex“, der 22-Jährige kam aus Gelsenkirchen nach Gladbach, zuvor spielte er drei Jahre für die Schalker.Am Donnerstag hatte sich Roses Einlassung zu Embolo noch so angehört, als wäre dieser als Joker eingeplant. „Breel hat nicht so viele Vorbereitungsspiele in den Beinen. Deswegen müssen wir bei ihm aufpassen, dass wir nicht überpacen, was die Erwartungshaltung angeht.