Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Hertha BSC aussehen

Jonas Hofmann (Rechtsaußen)

Konnte gegen Schalke nicht an seine starke Leistung beim 4:1-Sieg in Hoffenheim anknüpfen. Seine Torgefahr kann Borussia in Berlin allerdings gut gebrauchen. Patrick

Herrmann könnte trotz des Weigl-Ausfalls zum dritten Mal in Folge nicht zum Kader gehören.