Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Wolfsburg aussehen

Ramy Bensebaini (Linksverteidiger)

Kehrte in Köln nach seiner Sperre zurück in Borussias Startelf und verdrängte damit Luca Netz wieder auf die Bank. Daran dürfte sich auch am kommenden Sonntag nichts ändern.

Jetzt den Fohlenfutter-Newsletter abonnieren und jeden Morgen um 7 Uhr das Wichtigste rund um Borussia per Mail erhalten.