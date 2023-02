Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Schalke aussehen

Lars Stindl (Linksaußen)

Gemeinsam mit Hofmann gehörte Stindl in Hoffenheim zu den Matchwinnern. Stindls Einsatz ist allerdings fraglich, am Mittwoch und Donnerstag konnte der Kapitän aufgrund von Rückenbeschwerden nicht trainieren. „Es wird ein enges Rennen, aber wir haben die Hoffnung, dass er uns am Samstag zur Verfügung steht.“ Alternativ könnte Alassane Plea wieder in die erste Elf rücken.