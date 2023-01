Aufstellungs-Tipp So könnte Gladbachs Startelf gegen Leverkusen aussehen

Nico Elvedi (Innenverteidiger)

Den stabilsten Eindruck in der Hinrunde machte Elvedi neben Itakura. Es folgte ein wackliger Herbst, eine WM mit Aufs und Abs. Für den Schweizer wird es eine wegweisende Rückrunde: 2024 läuft sein Vertrag aus, im Sommer steht also eine Grundsatzentscheidung an. Vorerst hat er sich gegen Marvin Friedrich durchgesetzt.