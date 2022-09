Yann Sommer (Tor)

Beim letzten Auswärtsspiel in München stellte er mit 19 Paraden den Bundesligarekord auf. Den Borussen wird daran gelegen sein, dass er in Freiburg nicht ganz so viel zu tun bekommen wird. Aber steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass hinten die Null steht? In Freiburg schaffte Sommer das nur in seinem ersten Spiel dort, das passierte beim 0:0 am 31. August 2014.