Fünf Gladbacher im Fokus : Diese Borussen sind nun besonders gefordert

Mönchengladbach Gegen Fortuna muss Borussia nach dem 0:4-Debakel gegen den Wolfsberger AC Wiedergutmachung betreiben. Dabei stehen nicht nur vier Spieler im Fokus, sondern auch die Entscheidungen von Marco Rose.

Das Gladbacher Trainerteam nutzte die Stunden unmittelbar nach dem 0:4 gegen den Wolfsberger AC in der Europa League, um die Partie sofort zu analysieren, die Gründe für die historische Niederlage, es war die höchste Heimpleite in der Europapokal-Geschichte des Klubs, herauszufiltern. Darüber sprachen Trainer Marco Rose und seine Spieler am Freitag vor dem Training. „Wir sprechen da dieselbe Sprache, aber damit muss das Thema nun auch abgehakt sein“, sagte der 43-Jährige. Denn mit Fortuna Düsseldorf wartet am Sonntag (15.30 Uhr) schon die nächste Aufgabe, und sofern sich Gladbach nicht von einer komplett anderen Seite zeigt, droht da das zwölfte Heimspiel ohne Sieg. Fünf Borussen müssen nun ihr eigenes Ruder rumreißen, damit das Team wieder besser funktioniert.