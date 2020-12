Borussia legt wieder los : Auf den Mini-Urlaub folgt die Mini-Vorbereitung

In Elversberg stand Marco Rose in der vergangenen Woche zuletzt an der Seitenlinie. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Die Borussen starten am Mittwoch mit der Vorbereitung auf das Spiel in Bielefeld. Doch bevor das Training starten kann, müssen die Coronatests negativ ausfallen.

Nun sind die freien Tage vorbei und die Borussen, die in ihrer Heimat bei ihren Familien vorbeigeschaut haben, sind wieder zurück in Gladbach. Auf den Mini-Urlaub folgt jetzt die Mini-Winter-Vorbereitung, die in diesem Jahr nicht mit einem Trainingslager unter spanischer Sonne startet, sondern mit der unmittelbaren Spielvorbereitung auf die Partie bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr).

Drei Tage bleiben Rose und seinem Team bis Bielefeld. Dort beginnt am 14. Spieltag die zweite Halbserie der Saison. 21 Liga-Spiele sind noch zu absolvieren. In denen sollte Borussia zügig anfangen, dreifach zu punkten, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Der letzte Sieg in der Liga holten die Borussen am 28. November beim 4:1 gegen Schalke. Drei Punkte in Bielefeld wären in mehrere Hinsicht hilfreich – auch, um eine Woche später mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen die Bayern zu gehen.