Sechs Borussen fallen aus Seoane muss gegen St. Truiden nicht nur auf Nationalspieler verzichten

Am Donnerstag dürften Borussias Fans also überwiegend Nachwuchsspieler in Aktion zu sehen bekommen. In den vergangenen Tagen trainierten unter anderem Shio Fukuda, Tony Reitz, Ryan Don Naderi und Jacob Italiano mit den Profis, am Mittwoch waren Jonathan Foss und Mika Schroers dabei. Darüber hinaus stehen Seoane noch Moritz Nicolas, Jan Olschowsky, Marvin Friedrich, Lukas Ullrich, Franck Honorat, Manu Koné, Hannes Wolf, Nathan Ngoumou, Robin Hack, Patrick Herrmann und Alassane Plea zur Verfügung.