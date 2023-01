10.55 Uhr Personell sieht es bei den Gladbachern gut aus. Die WM-Fahrer Yann Sommer und Marcus Thuram dürften gegen Bielefeld erstmals wieder zum Einsatz kommen. Verzichten muss Borussias Trainer Daniel Farke auf Yvandro Borges Sanches. „Es ist nichts Dramatisches, aber bei ihm müssen wir abwarten. Er hat eine leichte Sehnenreizung am Hüftbeuger und wird in den nächsten Tagen nicht zur Verfügung stehen“, hatte Farke am Montag gesagt. Nathan Ngoumou dürfte nach seinem Hagelkorn, das ihm am Auge entfernt wurde, wieder bereit sein.