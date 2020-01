Vertrag des U23-Trainers läuft aus : Van Lents Borussia-Zukunft entscheidet sich im Frühjahr

Mönchengladbach Der Vertrag von Borussias U23-Trainer Arie van Lent läuft nach der Saison aus. Der Klub will erst mal auch die Entwicklung in den kommenden Wochen verfolgen.

Für Borussias U23 wird es am Samstag um 14 Uhr bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West erstmals in diesem Jahr wieder ernst, doch unter der Woche gab es plötzlich medial ein ganz anderes Thema als dieses Spiel. Denn plötzlich tauchte die Frage nach Trainer Arie van Lents im Sommer auslaufendem Vertrag auf. „Dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Thema wird, war von meiner Seite alles andere als geplant“, betont der Coach. Er sei in einem lockeren Gespräch nach dem Training über das Spiel in Oberhausen nach seinem Vertrag gefragt worden. „Da habe ich dann gesagt, dass der im Sommer ausläuft, aber das ist ja kein Geheimnis. Dass daraus dann so eine Geschichte gemacht wird, verstehe ich nicht wirklich“, erklärt er weiter. Denn bei Lichte betrachtet, ist es nicht verwunderlich, es in dieser Frage Ende Januar noch keine Klärung gibt. „Wir werden uns demnächst zusammensetzen, das ist schon besprochen. Ich fühle mich hier wohl und würde gerne weiter machen“, betont van Lent.