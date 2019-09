3:5 beim SC Verl : U23-Coach van Lent findet trotz Niederlage lobende Worte

FUSSBALL Beim SC Verl kassierte Borussias U23 die erste Auswärtspleite der Saison. Über weite Phasen den Spiels wusste das Team ihrem Trainer Arie van Lent dennoch zu gefallen.

Nachdem Borussias U23 erstmals in dieser Spielzeit mit dem 3:5 beim SC Verl auch auswärts als Verlierer vom Platz gegangen war, konnte es kaum einen Zweifel daran geben, in welcher Phase die Mannschaft von Trainer Arie van Lent das Spiel abgegeben hatte. Denn zwischen der 17. und 24. Minute machten die Gastgeber aus Ostwestfalen aus einem 0:0 ein 3:0 – und das auch gegen den erstmals wieder in der Startelf stehenden Mamadou Doucouré. „Wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, leider aber erst ab der 25. Minute“, erklärte van Lent, der in der Frühphase der Partie seine Spieler zu oft in Passivität verharren sah. „Das sind oft nur Kleinigkeiten, ein Fehlpass im falschen Moment, die das Spiel dann gegen dich kippen lassen. Mamadou war daran in dieser Phase ebenso beteiligt wie alle anderen, aber das kann man dem Jungen aktuell auch noch nicht vorwerfen. Er hat wie alle anderen versucht, das zu verhindern.“