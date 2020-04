Regionalliga West vor dem Abbruch : Borussia-Liebling van Lent droht der stille Abschied

Mönchengladbach 16 von 18 Regionalliga-Vereinen haben sich dafür ausgesprochen, die Saison in der vierten Liga abzubrechen. Borussia hat sich der Stimme enthalten. Für Trainer Arie van Lent wäre ein Abbruch sehr schade, denn sein Vertrag läuft aus.

Und nun bekam van Lent, dessen Vertrag am 30. Juni endet und nicht verlängert wird, Nachrichten, die möglicherweise seine inklusive der U19-Zeit sieben Jahre währende Trainertätigkeit in Gladbach mit einem stillen Abschied enden lassen,. Bei einer Videokonferenz haben sich 16 der 18 Regionalliga-Klubs für einen Abbruch der Saison und gegen die Idee von Geisterspielen ausgesprochen.

Es ist indes noch keine Entscheidung, sondern nur ein Meinungsbild der Vereine, das an den Westdeutschen Fußball-Verband (WFV) weitergereicht wird, der dann entscheidet. Zuvor hatten auch 16 von 18 Klubs aus der Oberliga Niederrhein für einen Abbruch der Saison plädiert. Während in der Regionalliga der SV Straelen aufsteigen würde, ist diese Frage in der Regionalliga noch nicht geklärt. Der ansonsten angedachte Modus: Es gibt keine Absteiger, die Liga wird aufgestockt. In der Regionalliga soll, so ist angedacht, am 1. September die neue Saison starten.