Kein neuer Vertrag für U23-Trainer : Borussia trennt sich nach der Saison von van Lent

Mönchengladbach Der auslaufende Vertrag von U23-Trainer Arie van Lent wird nicht verlängert. Nach fast fünf Jahren wird es nächste Saison einen neuen Coach in der Zweitvertretung bei Borussia Mönchengladbach geben.

Borussia hat eine weitere Personalie geklärt: Der nach dieser Saison auslaufende Vertrag von U23-Trainer Arie van Lent wird nicht verlängert, wie Borussia am Mittwoch mitteilte. Nach sieben Jahren als Coach bei den Borussen, fünf davon in der U23, muss sich der ehemalige Stürmer der Gladbacher nach einem neuen Job umsehen – und Borussia will mit einem anderen Trainer die Zukunft der Zweitvertretung gestalten.

In der Regionalliga West belegt Borussias älteste Nachwuchsmannschaft aktuell den siebten Platz, hat in diesem Jahr aber erst eins von vier Spielen gewonnen und zuletzt keine allzu gute Figur abgegeben. Auch aufgrund dieser Entwicklung dürfte sich Gladbach dazu entschlossen haben, sich nach einem neuen Trainer für die U23 umzusehen.

Bis Saisonende wird van Lent aller Voraussicht nach weitermachen. Danach geht es für ihn weiter mit einer anderen Aufgabe – das wollte offenbar auch der 49-Jährige so. „Ich wäre gerne weiter bei Borussia geblieben, aber ich akzeptiere diese Entscheidung. Ganz ehrlich: Auch ich hatte das Gefühl, dass es für mich an der Zeit wäre, noch einmal etwas anderes zu machen“, sagt van Lent. „Ich hatte in den vergangenen Jahren mit meiner Mannschaft eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit, in der wir es geschafft haben, über die U23 Jugendspieler für unsere Profimannschaft zu entwickeln. Ich freue mich, dass ich diese spannende Aufgabe so lange mitverantworten durfte.“