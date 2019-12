Borussias U23 spielt 1:1 in Köln : Van Lent sauer über nicht gegebenen Elfmeter

Köln Beim 1:1 beim 1. FC Köln hätte es nach Meinung von Borussias U23-Trainer Arie van Lent einen Elfmeter geben müssen. „Das ist wirklich nicht zu verstehen“, sagte er.

Eine Viertelstunde lang taten sich die Gladbacher anfangs schwer. Danach hatten sie bis zur Pause ihre beste Phase, gingen jedoch nicht in Führung. An den beiden besten Szenen war jeweils Justin Steinkötter beteiligt. In der 25. Minute scheiterte er an Kölns Schlussmann Julian Krahl, zwei Minuten vor der Pause blieb ein Foul im Strafraum an ihm ungeahndet. „Da hatte er sich eingehakt, und der Gegenspieler zieht im glasklar das Bein weg. Das haben wir eben im Video schon gesehen, das ist wirklich nicht zu verstehen“, verrät van Lent. Nicht mitwirken konnte kurzfristig der am Knie verletzte Torjäger Babis Makridis, was bei der Verwertung der Chancen auch nicht hilfreich war.