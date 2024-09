Acht weitere Spiele terminiert Pokal-Termin steht – in der Liga muss Gladbach zweimal freitags und zweimal sonntags ran

Zudem gibt es zwei Spiele am späten Sonntagstermin und ein Topspiel am Samstag. Nur zwei Partien finden in dieser Saisonphase am Samstagnachmittag statt. Auch das DFB-Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt ist terminiert. Hier gibt es den kompletten Spielplan Borussias 2024/25 im Überblick.