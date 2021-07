„Ich will meine Minuten bekommen“ : Deshalb traut Poulsen sich den Durchbruch bei Borussia zu

Andreas Poulsen kam 2018 vom FC Midtjylland zu Borussia Mönchengladbach. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Interview Drei Jahre, 4,5 Millionen Euro Ablöse, ein Einsatz - Andreas Poulsen will sich endlich durchsetzen bei Borussia. Im Interview erzählt der Linksverteidiger, wie er sich verbessert hat, warum Dänemark bei der EM so stark war und was er sich von seinem Konkurrenten Ramy Bensebaini abschauen kann.