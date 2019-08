Christensens Rückkehr nach Gladbach : „Ich habe Borussia und ihre Fans vermisst“

Mönchengladbach Erstmals seit seiner Zeit bei Borussia von 2015 bis 2017 kehrte Andreas Christensen als Spieler des FC Chelsea an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für den Dänen war das ein ganz besonderer Tag.

Von 2015 bis 2017 spielte Andreas Christensen für Borussia, damals war er vom FC Chelsea ausgeliehen, wohin er nach den zwei erfolgreichen Jahren, in denen Gladbach unter anderem die Champions League erreichte, wieder zurückkehren musste. Seither ist der dänische Verteidiger ein Liebling der Fans am Niederrhein, daran hat sich seit seinem Abgang nichts geändert. Am Samstag kehrte er erstmals seit seiner Zeit in Gladbach zurück in den Borussia-Park, verhalf seinem Team nach einem 0:2-Rückstand zu einem 2:2. Nach dem Spiel verschwand Christensen dann schnell in der Kabine – der Borussen. Lange unterhielt er sich dort mit seinen ehemaligen Kollegen, und danach auch mit den deutschen Journalisten. Christensen über ...