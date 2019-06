Gastbeitrag Andreas Bluhm : 0:1 gegen Nigeria – schade

Ibrahima Traore mit Andreas Bluhm. Foto: Ja/Andreas Bluhm

Alexandria Der 45-jährige Andreas Bluhm ist beim Afrika-Cup persönlicher Physio von Borussias Ibrahima Traoré und schreibt über seine Erfahrungen in Ägypten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Bluhm

So, die Zähne sind wieder in Ordnung, zum Glück. Das Gute an den Zahnschmerzen war, dass ich deswegen wenigstens mal aus dem Hotel rausgekommen bin. Wir sind hier aus Sicherheitsgründen schon etwas einkaserniert auf dem Hotelgelände. Nicht mal zu dem Kentucky Fried Chicken auf der anderen Straßenseite durften wir einfach so gehen. Ein Zivilpolizist hat uns begleitet, als wir mit einigen Physios dort einen Mitternachts-Snack genommen haben. Auch für einen Ernährungsexperten wie mich muss nach einem langen Arbeitstag mal Fastfood erlaubt sein. Mit Polizei-Eskorte zum Zahnarzt, mit Polizeischutz zu KFC – schon einmalig.

Eines muss ich mal sagen: Ich bewundere die Spieler, wie sie in diesem Hotel ihre Abläufe so konsequent einhalten. Es ist ein Riesenkasten mit 1400 Betten, der voll mit Touristen ist. Da ist den ganzen Tag Halligalli, anders kann ich es nicht beschreiben. Ständig gibt es Hochzeiten oder Familienfeste, so richtig Ruhe gibt es fast nie. In der Lobby werden die Spieler ständig nach Autogrammen gefragt. Als ich am Dienstag Naby Keita in Behandlung hatte, klopfte es plötzlich an meiner Zimmertür. Draußen stand ein Journalist und frage nach Naby, er habe ein Interview mit ihm. Ich habe dem Mann klar gemacht, dass die Behandlung vorgeht, gefallen hat ihm das natürlich nicht. Auch beim Training ist immer mehr los, nun, da der Afrika-Cup in vollem Gang ist. Viele Fans und Journalisten sind aus Guniea angereist. Es kann auch schon mal vorkommen, dass sie auf dem Trainingsplatz mitten unter den Spielern sind. Dann gibt es allerdings eine klare Ansage und alle verlassen den Platz. Auch der Präsident des Fußballverbandes von Guinea, Salifou Camara, ist jetzt in Alexandria. Er hat allen nochmal klar gemacht, wie wichtig der Afrika-Cup für das Land ist. Am Tag des ersten Spiels gegen Madagaskar gab es einen Stromausfall in Guinea. Die Leute sind fast verrückt geworden, weil sie Angst hatten, das Spiel nicht schauen zu können. Es hat wohl noch geklappt. Leider gab es nur das 2:2.

Umso wichtiger war das Spiel am Mittwoch gegen Nigeria. Ich hatte Naby am Dienstag gut 90 Minuten in Behandlung, in den Tagen vorher haben alle Physios viel mit ihm gemacht, damit er von Anfang an spielen konnte. Er ist mit seiner Qualität sehr wichtig für das Team. Ibrahima Traoré, den ich vornehmlich betreue, sieht in Naby seinen designierten Nachfolger als Kapitän. Naby ist ein anderer Typ als Ibo, aber er ist einer, dem die anderen sicher folgen werden. Gegen Nigera haben die beiden alles versucht, doch leider gab es ein 0:1. Schade. Jetzt müssen wir die Kräfte bündeln für das letzte Vorrundenspiel am Sonntag gegen Burundi. Freitag reisen wir zum Spielort Kairo. Ich hoffe, dass mein Africa-Cup-Abenteuer danach noch weitergeht.