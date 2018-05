Borussia Mönchengladbach: Andreas Bluhm hat nun verschiedene Optionen

Mönchengladbach Rehatrainer Andreas Bluhm hört nach elf Jahren bei Borussia auf. Auch Teamarzt Stefan Porten scheidet aus dem Team aus.

Andreas Bluhm hatte sich früh entschieden, schon Anfang des Jahres. Da teilte er Borussia mit, dass er nach der Saison, die gerade zu Ende gegangen ist, etwas anderes machen will. Am Donnerstag nun war sein letzter Arbeitstag. Und der Tag, an dem der Klub offiziell machte, dass der 44-Jährige "uns nach elf Jahre im Trainer- beziehungsweise Physioteam auf eigenen Wunsch verlässt", wie Manager Max Eberl auf der Internetseite des Klubs zitiert wird. "Wir respektieren seinen Wunsch nach beruflicher Veränderung", heißt es weiter.