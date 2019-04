Borussias klägliche Derby-Niederlage: Am Druck hat es sicher nicht gelegen

Meinung Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat das Derby bei Fortuna Düsseldorf kläglich verloren. Wie ist so ein Auftritt zu erklären?

In Mönchengladbach betonen die Verantwortlichen immer ganz gerne, was am Standort Borussia-Park in Sachen Bundesliga-Fußball realistisch ist. Dazu gehört berechtigter Weise die Feststellung, der Verein sei nicht per se für einen Platz unter den besten sechs der Liga gesetzt. Es muss schon einiges zusammenkommen, um bei den Großen der Branche mitspielen zu können. Aber wenn sich nun mal die sportliche Konstellation bietet, warum sollte man die Ansprüche kleinreden? Natürlich hat man bei den Gladbachern schon von der Champions League geträumt, nun geht die Angst um, vielleicht ganz aus den internationalen Rängen zu rutschen.