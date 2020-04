Gegen Union hätte sich die Serie fortgesetzt : Der 11. April ist für Gladbach ein Heimspiel-Datum

Die Gladbacher Oscar Wendt (l) und Raffael bejubeln das Tor zum 1:0 am 11. April 2015. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Die für Samstag angesetzte Partie gegen Union Berlin wurde wegen der Corona-Krise verlegt. Siebenmal spielten die Borussen seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1965 am 11. April – immer zu Hause.

Es wäre eine Premiere gewesen. Noch nie hatte Borussia ein Heimspiel gegen Union Berlin. Zweimal trafen die Gladbacher bislang auf die „Eisernen“ aus dem Berliner Stadtteil Köpenick, zweimal passierte dies dort im kleinen Stadion an der Alten Försterei. Einmal im Halbfinale des DFB-Pokals, das war 2001. Und dann 2019 in der Bundesliga. Verloren gingen beide Spiele, das erste im Elfmeterschießen, das zweite 0:2.

Die Chance, diese Bilanz zu schönen, wäre am 11. April gekommen – hätte nicht die Corona-Krise die Bundesliga lahmgelegt. Borussia gegen Union wurde, wie alle anderen Spiele des Wochenendes, verlegt. Das Spiel wird, so die Pläne der Deutschen Fußball-Liga aufgehen, als Geisterspiel nachgeholt. Dabei hätte es gut zum Datum gepasst.

Denn dass es ein Heimspiel gewesen wäre an diesem 11. April, das war statistisch gesehen eigentlich logisch. Alle sieben Spiele, die Gladbach seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1965 an einem 11. April machte, fanden im eigenen Stadion. Die Bilanz ist positiv: Vier Siege gab es, ein Remis und zwei Niederlagen.

Zwei schöne Erfolge sind die Klammer der Geschichte von Borussias 11. April-Spielen. Es begann mit einem Derby-Erfolg, einem 2:0 gegen den 1. FC Köln. Klaus-Dieter Sieloff und Herbert Laumen trafen 1970, es war ein Sieg auf dem Weg zur ersten Meister-Titel, der am 30. April mit dem 4:3 gegen den Hamburger SV fix gemacht – und damit auch die erste Qualifikation für Europapokal der Landesmeister.

Der bis jetzt letzte 11. April-Termin brachte 2015 ein 3:1 gegen Borussia Dortmund, seither gab es gegen den BVB nur noch Niederlagen. Damals war der Erfolg ein Baustein der ersten direkten Champions-League-Qualifikation. Oscar Wendt, Raffael und Havard Nordtveit schossen die Tore in diesem furiosen Spiel der Gladbacher.

1973 gab es am 11. April ein großes Europapokal-Spiel: Das erste Halbfinale gegen Twente Enschede. Mit dem 3:0 gegen die Niederländer wurde die Basis für den Einzug für die Finalspiele gegen den FC Liverpool (0:3, 2:0) gelegt. Das Rückspiel am 25. April gewann Gladbach 2:1 in Enschede. Drei Jahre später holte Borussia machte eben da mit einem verblüffenden 5:1-Erfolg den ersten Uefa-Cup-Triumph klar.