Tore in Berlin und gegen Leverkusen : Als Borussias Traoré den doppelten Robben machte

Ibrahima traoré trifft 2015 in letzter Minute zum 2:1-Siegtor bei Hertha BSC Berlin. Foto: dpa/Oliver Mehlis

Mönchengladbach 2015 trug Ibrahima Traoré mit zwei wichtigen und sehr ähnlichen Toren in der Schlussphase der Saison zum Einzug der Borussen in die Champions League bei. Unter Trainer Marco Rose hat der 32-Jährige einen schweren Stand. Das könnte sich in der Schlussphase dieser Spielzeit ändern.

Ibrahima Traoré hat 115 Spiele für Borussia gemacht, seit er 2014 vom VfB Stuttgart gekommen ist. Zehn Tore hat er geschossen und oft, sehr oft war er verletzt. Auch im Verlauf dieser Saison. Dass er keinen leichten Stand haben würde im System von Trainer Marco Rose, das hatte der 32-Jährige geahnt, als er nach dem Africa-Cup 2019 nach Mönchengladbach zurückkehrte. Aber immerhin hatte er, der von Haus aus ein klassischer Flügelstürmer ist, im Team Guineas bei dem Turnier auch mal mehr im Zentrum gespielt, als Achter und Zehner – auf Positionen, die es bei Rose durchaus gibt. Dass er jetzt, da die Saison nach der Corona-Pause in die letzten neun Spiele geht, aber nur 13 Einsatzminuten haben würde, damit hatte Traoré indes nicht gerechnet.

Er war zwischenzeitlich wieder angeschlagen und fehlte, doch auch wenn er bereit war, spielte er keine große Rolle in den Planungen des Trainers. Nun beginnt indes eine Phase, in der sich das ändern könnte. Denn in den anstehenden intensiven sieben Wochen, in denen sich der Rest der Saison abspielen wird, braucht Rose vermutlich die ganze Breite des Kaders. So könnte Traoré dann auch die Chance bekommen, dieser Spielzeit noch einen neuen Dreh zu geben.

Dass er, wenn es im Wettrennen mit Bayer Leverkusen um die Champions-League geht, Entscheidendes fabrizieren kann, das hat er vor fünf Jahren unter Beweis gestellt. Damals schoss er seine beiden einzigen Saisontore am 31. und 32. Spieltag, doch er trug damit entscheidend dazu bei, dass Gladbach vor Bayer stand und als Dritter erstmals direkt die Champions League erreichte.

Traoré traf beim „Endspiel“ gegen Bayer am 9. Mai 2015 zum 3:0-Endstand. Mit diesem Sieg wuchs der Vorsprung auf Leverkusen auf fünf Punkte, es war eine Vorentscheidung. Noch wichtiger war Traorés Tor eine Woche zuvor in Berlin, als er fünf Minuten vor dem Ende bei seinem Ex-Verein Hertha das Siegtor erzielte.

Mit einem Tor im Übrigen, das dem später gegen Bayer extrem ähnelte: Traoré machte quasi den doppelten Arjen Robben: Er zog von rechts parallel zur Strafraumgrenze in die Mitte und zirkelte den Ball dann ins lange Eck. Dieser Move war eine Spezialität des früheren Bayern-Stars. Doch da Traoré sich selbst kopierte, war es dann doch wieder ein ganz eigenes Kunststück.