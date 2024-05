Fohlenfutter True Crime Als Borussia vor dem Derby der Mannschaftsbus geklaut wurde

Serie | Mönchengladbach · In Borussias Historie hat es Kriminalfälle gegeben, in denen die Polizei einschreiten oder die Gerichte entscheiden mussten. Wir erinnern an denkwürdige und zuweilen auch skurrile Ereignisse. Im ersten Teil geht es um den Bus-Klau von 1971, der nie aufgelöst werden konnte.

30.05.2024 , 06:07 Uhr

Borussias erster Mannschaftsbus aus dem Jahr 1971. Foto: imago/Horstmüller/imago sportfotodienst