Der letzte Erfolg in der Bundesliga liegt bis zur Saison 2019/20 jedoch schon 30 Jahre zurück. Durch ein Elfmetertor von Stefan Effenberg gewann Borussia am 17. März 1990 mit 1:0, weil er Fortunas Torwart Jörg Schmadtke per Elfmeter überwand. Für Gladbach war es ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Es war auch das letzte Mal, dass Gladbach in einer Saison beide Niederrhein-Duelle für sich entschied, im Hinspiel hatte es ein 3:1 gegeben.