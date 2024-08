Aktuelle Übersicht Das sind die Gerüchte um Zugänge und Abgänge bei Borussia

Das sind Borussias feststehende Zugänge 2024/25

Als erster Transfer wurde Philipp Sander am 20. Mai offiziell verkündet, seine Verpflichtung war bereits Wochen zuvor durchgesickert. Der Box-to-Box-Spieler, der im Mittelfeld fast überall unterwegs ist, hat eine gute Zweikampfhärte, zieht aber auch mit Ball die Fäden. Anfang Juni hat Borussia den ablösefreien Transfer von Kevin Stöger vermeldet. Der Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison das kreative Hirn beim VfL Bochum und hatte großen Anteil an der geglückten Relegation. Tim Kleindienst verpflichtete Borussia am 21. Juni, der Angreifer kommt für sieben Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim, wo er zwölfmal traf.