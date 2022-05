Regionalliga West

Bernd Rupp

25 Tore in der Saison 1964/65 Es ist die Spielzeit, in der die Fohlen-Elf geboren wird und in der Gladbach in die Bundesliga aufsteigt. Auf dem Weg in die Aufstiegsrunde schießt Hennes Weisweilers junge Mannschaft 92 Tore, 25 davon steuert Bernd Rupp bei. Die Torjägerkrone teilt er sich mit Düsseldorfs Peter Meyer – der zwei Jahre später an den Bökelberg wechselt und damit Nachfolger des nach Köln abgewanderten Rupp wird.