Länderspiele der Borussen : Duell mit dem Europameister, Hoffnung aufs Debüt mit 17

Erstmals nach der erfolgreichen Europameisterschaft kommen die Schweizer um Yann Sommer, Denis Zakaria und Nico Elvedi wieder zusammen. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Mönchengladbach Die Zahl der Gladbacher auf Länderspiel-Reisen ist stark reduziert. Neben all den Verletzten sind ein paar Profis nicht nominiert worden. Die Borussen, die unterwegs sind, haben zum Teil jedoch große Aufgaben vor der Brust. Einem von ihnen winkt das Debüt - obwohl er noch gar kein Profi ist.

Dass es in den kommenden Tagen ungewohnt voll werden wird auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park, wäre eine übertriebene Behauptung. Doch das Reiseverhalten der Gladbacher Nationalspieler sieht anders aus als noch im Sommer rund um die Europameisterschaft. Sieben Profis sind im Einsatz, hinzu kommt einer, der mit 17 Jahren noch gar keinen Profivertrag unterschrieben hat: Yvandro Borges Sanches aus Borussias U19, der sein A-Team-Debüt für Luxemburg feiern könnte.

Bevor wir auf die Termine der Spieler schauen, die unterwegs sind, zunächst ein Blick auf die Daheimgebliebenen: Stefan Lainer ist vergangene Woche in Österreich am Knöchel operiert worden, Marcus Thuram hat einen Innenbandriss im Knie erlitten, Matthias Ginter befindet sich noch in Covid-19-Quarantäne. Manu Koné wäre mit Sicherheit ein Thema gewesen für Frankreichs Junioren, vielleicht sogar für die U21, doch er arbeitet nach acht Wochen Pause noch an der Rückkehr ins Teamtraining bei Borussia. Kerngesund ist Luca Netz, er hat DFB-U19-Trainer Hannes Wolf freiwillig abgesagt.

Hoffnungen auf eine Nominierung hatte sich dagegen bestimmt Borussias Hannes Wolf gemacht, er steht auf der Abruf-Liste der Österreicher, genauso wie Laszlo Bénes für die Slowakei. Der Mittelfeldspieler hatte bei der EM noch im Kader gestanden.

Deutschland: Jonas Hofmann und Florian Neuhaus

2. September, 20.45 in Vaduz: WM-Qualifikation in Liechtenstein

5. September, 20.45 Uhr in Stuttgart: WM-Qualifikation gegen Armenien

8. September, 20.45 Uhr in Reykjavik: WM-Qualifikation in Island

Die Ära Hansi Flick beginnt mit drei Pflichtaufgaben, allen voran das Premierenspiel des neuen Bundestrainers in Liechtenstein. Drei Tage später hat das DFB-Team aber den Tabellenführer seiner Quali-Gruppe zu Gast. Fraglich ist, nachdem beide bei der EM nicht zum Einsatz kamen, wie viel Spielzeit Neuhaus und Hofmann diesmal bekommen.

Schweiz: Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria

1. September, 20.45 Uhr in Basel: Testspiel gegen Griechenland

5. September, 20.45 Uhr in Basel: WM-Qualifikation gegen Italien

8. September, 20.45 Uhr in Belfast: WM-Qualifikation in Nordirland

Auch in Schweiz hat es nach vielen Jahren, hier immerhin sieben, einen Trainerwechsel gegeben. Deshalb schaut auch Breel Embolo kurz im Quartier bei Murat Yakin vorbei, um sich auf die neue Ära einzustimmen. Auf dem Rasen geht es für seine drei Borussia-Kollegen dann am Mittwoch los mit einem Testspiel. Am Sonntag hat die Schweiz den Europameister zu Gast und sollte mindestens einen Punkt anpeilen, um gute Chancen auf die direkte Qualifikation zu haben. Danach geht es zum größten Herausforderer von hinten, den Nordiren.

Algerien: Ramy Bensebaini

2. September, 21 Uhr in Blida: WM-Qualifikation gegen Dschibuti

7. September, 21 Uhr in Marrakesch: WM-Qualifikation gegen Burkina Faso

Afrika-Cup-Sieger Algerien ist natürlich Favorit in seiner Vierergruppe mit Burkina Faso, Niger und Dschibuti. Bis Jahresende wird in Hin- und Rückspiel ermittelt, wer in die Finalrunde der Quali einzieht. Die zehn Gruppensieger ermitteln dann im März 2022 die fünf WM-Teilnehmer. Ramy Bensebaini hätte mit Algerien bereits im März 2020 in diese Runde starten sollen, doch dann kam die Pandemie, immer wieder wurde der Auftakt verschoben. In seinem Team ist Bensebaini hinten links gesetzt, er ist inzwischen sogar der wertvollste Linksverteidiger des afrikanischen Kontinents.

Irland U21: Conor Noß

3. September, 16.30 Uhr: EM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina

7. September, 16 Uhr: EM-Qualifikation in Luxemburg

Auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für Borussias Profis wartet Conor Noß noch, in Irlands U21 ist er gesetzt. Außerdem in der Gruppe: Italien, Schweden, Montenegro. Irland hat allenfalls Außenseiter-Chancen.

Luxemburg: Yvandro Borges Sanches

1. September, 20.45 Uhr in Luxemburg: WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan

4. September, 20.45 Uhr in Belgrad: WM-Qualifikation in Serbien

7. September, 20.45 Uhr in Luxemburg: Testspiel gegen Katar