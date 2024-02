Von Erdgas bis Reuter Die Hauptsponsoren von Borussia Mönchengladbach

Zwar begann die Geschichte der Trikotwerbung in der Bundesliga bereits am 24. März 1973 mit dem Hirschkopf bei Eintracht Braunschweig, doch bis 1976 spielten die Borussen mit blanker Brust. Erst dann gab es in Erdgas den ersten Trikotsponsor in Gladbach. Die Nummer eins war nach kurzer Unterbrechung ein „Wiederholungstäter“, zahlreiche weitere Namen zierten seither die Trikots der Gladbacher.