Faktencheck zu Borussias Spiel in Leipzig : Plea der Favorit für das Sturmzentrum

Faktencheck zu Borussias Spiel in Leipzig

Mönchengladbach Welches System lässt Marco Rose beim Topspiel in Leipzig spielen? Wer stürmt? Wer spielt für RB? Wir geben Antworten auf diese wichtigsten Fragen zu Borussias Auftritt bei Tabellenführer RB Leipzig.

Nur eines der vergangenen zehn Bundesligaspiele hat RB Leipzig verloren – das in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt. Beim 0:2 blieb der Tabellenführer zudem erstmals in der laufenden Saison ohne eigenen Treffer. Trainer Julian Nagelsmann bemängelte daraufhin das Auftreten seiner Mannschaft – im Spiel wie zuvor im Training. Er wird eine entsprechende Reaktion am Samstag erwarten.