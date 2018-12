Ikone traut Gladbach die Champions League zu : Borussia macht Simonsen Freude

Mönchengladbach Allan Simonsen spielte von 1972 bis 1979 für Gladbach. Beim 3:0 gegen Stuttgart saß Borussias Legende auf der Tribüne. Anschließend schwärmte der 65-Jährige von den neuen Fohlen, denen er einiges zutraut in der laufenden Saison.

Allan Simonsen ist eine der Ikonen der großen Zeit von Borussia Mönchengladbach. Der nur 165 Zentimeter große Däne, der am Samstag 66 Jahre alt wird, spielte von 1972 bis 1979 für Gladbach. In 178 Spielen erzielte Simonsen 79 Tore, bevor er 1979 zum FC Barcelona wechselte. Bei Gladbachs Uefa-Cup-Siegen 1975 und 1979 war Simonsen dabei, in den Rück-Endspielen gegen Twente Enschede (5:1) und Roter Stern Belgrad (1:0) auch Torschütze, zudem holte er drei Meisterschaften mit Gladbach. 1977 schoss er im Landesmeisterfinale beim 1:3 gegen den FC Liverpool in Rom das Borussen-Tor und wurde Europas Fußballer des Jahres. Den Goldenen Ball, den er damals bekam, hat er nun den Borussen mitgebracht, als Gabe für das neue Klub-Museum, das bald eröffnet wird. Am Rande seines Besuch sprach Simonsen über seine Gladbacher Vergangenheit und die aktuelle Borussia.