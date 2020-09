Beim 8:0 gegen Oberneuland : So erlebte Zickler sein Trainer-Debüt bei Borussia

Mönchengladbach Alexander Zickler war bei Borussias 8:0-Sieg gegen den FC Oberneuland der Trainer-Vertreter des gesperrten Marco Rose. Den Job hat er genossen. Für seine Zukunft kann er sich diese Funktion auch dauerhaft vorstellen.

Dennoch habe Zickler „es genossen“, Borussias Cheftrainer zu sein. Es war sein Debüt in dieser Funktion. „Das war eine komische Situation und ich bin schon ein bisschen stolz darauf“, sagte der ehemalige Top-Stürmer, der mit dem, was seine Spieler auf dem Platz geboten haben, sehr einverstanden war. „Es war wichtig, dass wir Seriosität an den Tag gelegt haben. Die Mannschaft hat das richtig gut gemacht, sie hat die inhaltlichen Vorgaben gut umgesetzt“, sagte Zickler, der jedoch ganz im Rose-Stil auch ein wenig Kritik übte. „Mit den ersten Minuten in der zweiten Halbzeit können wir nicht einverstanden sein, da haben wir zu viele einfache Fehler gemacht.“

Täglich erlebt Zickler so einen Trainer, der seit zwei Jahren in Europa zu den am meisten beachteten und geachteten gehört. Von Rose kann er sich einiges abgucken – und das für seine eigene Karriere nutzen. Denn abgeneigt, irgendwann in der Zukunft selbst dauerhaft einen Chefposten zu übernehmen, ist er nicht. „Natürlich macht man sich da mal Gedanken drüber. Aber ich fühle mich in dem Trainerteam sehr wohl und denke, dass ich noch dazu lernen kann. Aber wenn die Zeit reif ist, würde ich es vielleicht schon auch gerne selbst machen. Aber jetzt habe ich Spaß an meiner Funktion und so lange das so ist, wird sich auch nichts ändern“, sagte Zickler.