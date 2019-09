Kunde legt sich hinter die Mauer : Mainz 05 lernt aus einem Borussia-Freistoß

Mainz Borussias Alassane Plea schoss in Mainz einen Freistoß durch die Mauer des Gegners und traf. Gegen Hertha BSC zeigten sie, dass die Mainzer aus der Szene gelernt haben. Pierre Kunde legte sich hinter die Mauer, um die Wiederholung eines solchen Tores zu vermeiden.

Alassane Plea macht keinen Unterschied zwischen Mainz und Köln. Getroffen hat Borussias Franzose hier wie da. Und er hat jeweils mit seinen Toren zum Sieg seiner Mannschaft beigetragen. Dass der Kölner Kingsley Ehizibue künftig keinem gegnerischen Stürmer den Ball in den Lauf legen will wie jetzt bei Plea, ist anzunehmen. Doch gab es wohl kaum ein Tor in Pleas Karriere, das einen solch sichtbaren Lerneffekt hatte wie sein Freistoß-Treffer zur 2:1-Führung beim 3:1 in Mainz.

Laszlo Bénes stupste ihm den Ball da zurecht und Plea schoss halb durch die Mauer, halb unter ihr hindurch, Torwart Florian Müller ließ den Ball passieren. Es war die Vorentscheidung zu Gunsten der Gladbacher an diesem Tag, Breel Embolo sorgte noch dafür, dass die Borussen am Ende etwas weniger um den Sieg zittern mussten als jetzt in Köln, wo der zweite Treffer trotz diverser Chancen verpasst wurde.

Möglich, dass in den Tagen nach dem Mainz-Spiel der Borussen die Trainer Marco Rose (Gladbach) und Sandro Schwarz (Mainz) telefoniert haben und sich im Zuge dessen auch über den Treffer des Monsieur Plea unterhalten haben. Möglich, dass beide dann gefachsimpelt und sich vielleicht erinnert haben an eine Szene in einem Champions-League-Spiel des FC Barcelona gegen Inter Mailand im Oktober 2018. Da versuchte es Luis Suarez mit einem flachen Freistoß, doch Mailands Marcelo Brozovic warf sich hinter der Mauer flugs zu Boden und blockte den Ball ab. Kurz darauf wiederholte er den „Trick“ im Liga-Spiel gegen Lazio Rom. „Ein Mann, der den Fußball revolutioniert“, twitterte Inter daraufhin.

Ob etwaige Mauer-Tricks tatsächlich Gesprächsthema waren bei Rose und Schwarz, sei dahingestellt. Jedenfalls zeigte sich beim 2:1 gegen Hertha BSC, dass die Mainzer seit der Niederlage gegen Gladbach offenbar an ihrer Mauer-Stabilität gearbeitet haben. Denn als die Berliner in fast der gleichen Position wie Plea einen Freistoß zugesprochen bekamen, legte sich Pierre Kunde, später auch Vorbereiter des Mainzer Siegtreffers, einfach mal hinter die Mauer, um einen eventuell durchflutschenden Ball wie den von Plea abblocken zu können, wenn die Kollegen beim Schuss hochspringen.

Als Urheber des Schutzes gegen flache Freistöße kann der neue Star des FC Bayern München, Philipe Coutinho, gelten. Der Brasilianer führte das im Premier-League-Spiel seines damaligen Vereins FC Liverpool gegen Tottenham im Februar 2017 vor. Er indes legte sich nicht ins Gras, sondern kniete hinter der roten Liverpooler Verteidigungswand, um einen eventuellen Flachschuss des für diese Variante bekannten Dänen Christian Eriksen abwehren zu können.