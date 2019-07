Embolo da, Thuram wird kommen : Plea blüht bei Borussia mit der neuen Konkurrenz auf

Mönchengladbach Unter Marco Rose hinterlässt Alassane Plea bislang einen guten Eindruck. Die neuen Stürmer beeindrucken den Franzosen offenbar nicht.

Lange Zeit lief es wie am Schnürchen für Alassane Plea in seiner ersten Saison bei Borussia. Doch nach neun Treffern in der Hinrunde schwächelte er und erzielte nach der Winterpause nur drei weitere Treffer. Auch seine Leistungen waren merklich schwächer als im ersten Saisonabschnitt. Viele fragten sich daher, welches Gesicht Plea unter dem neuen Trainer Marco Rose zeigen würde, der einen Pressing-Stil pflegt, der noch mehr Arbeit vom Strafraum-Stürmer erfordert.