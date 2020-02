Borussias bester Torschütze : Als Plea es verpasste, zum Helden zu werden

Alassane Plea, hier gegen den Ex-Borussen Havard Nordtveit. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Der Franzose Alassane Plea kehrte gegen Hoffenheim nach einer Sperre zurück ins Team. Doch das Comeback lief nicht wie erhofft: Erst vergab Borussias Stürmer einen Elfmeter, dann wurde sein Tor aberkannt.

Alassane Plea hat seine Serie fortgesetzt. Auch im dritten Spiel in Folge hat Borussias französischer Stürmer den Ball ins gegnerische Tor geschossen. Doch im Unterschied zu seinem Doppelpack beim 3:1 gegen Mainz und dem Treffer beim 2:2 in Leipzig war der Einschuss kein Grund zur Freude. Denn Schiedsrichter Felix Brych verweigerte dem Tor, das das vorentscheidende 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewesen wäre, die Anerkennung, weil es lange vorher ein Handspiel von Oscar Wendt gab. Weil Plea zuvor schon einen Elfmeter vergeben hatte, war er nicht der Mann des Tages, sondern der verhinderte Held.

Plea kehrte nach seiner Gelbsperre, die sich durch den Ausfall des Derbys gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen auf das Niederrheinduell bei Fortuna Düsseldorf verschoben hatte, in die Startelf zurück. Er rückte im 4-3-3-System ins Zentrum des Sturms. Er wurde flankiert von Markus Thuram und Jonas Hofmann, hinter ihm sollte Lars Stindl die Fäden ziehen. Plea erhielt somit den Vorzug vom dem wuchtigeren Breel Embolo, der erst in der Endphase kam. Das Gesamtkonstrukt war das, das in der zweiten Halbzeit in Düsseldorf das 4:1 herausschoss. Da war Stindl mit seinem Doppelpack der Matchwinner.

Info Raffael mit dem 199. Einsatz als Borusse Die reguläre Spielzeit war vorbei, als Marco Rose einlöste, was er Raffael in Aussicht gestellt hatte: Borussias Trainer brachte den „Maestro“ in der Schlussphase ins Spiel, nachdem das beim 4:1 in Düsseldorf nicht geklappt hatte. Für Raffael war es der 199. Einsatz als Borusse, seit er 2013 gekommen ist.

Stindl wäre auch für den Elfmeterschuss infrage gekommen, nachdem Brych mit einiger Verzögerung und nach der Besichtigung der Szene auf dem Monitor auf den Punkt gezeigt hatte. Doch der Kapitän, der den letzten Strafstoß im Dezember beim 2:0 gegen den SC Paderborn verwandelt hatte, überließ Plea die Ausführung. „Das haben die Jungs unter sich ausgemacht“, sagte Trainer Marco Rose. Plea schoss nach links, doch Oliver Baumann ahnte die Ecke und wehrte den Ball ab. Es war einer von vier Torschüssen, die Plea an diesem Tag abgab.

Dass er torlos blieb, hatte letztlich auch mit der „Stützhand“ (Abwehrchef Matthias Ginter) von Oscar Wendt zu tun. Der Schwede touchierte am Boden liegend im Gerangel mit Florian Grillitsch den Ball mit der Hand, Florian Neuhaus holte sich das Spielgerät spielte gleich Steil und über Stindl entwickelte sich ein Konter, bei dem Thuram und Plea Hoffenheims Defensive enteilten und noch mal Doppelpass spielten, bevor Plea den Ball ins Tor schob. Plea jubelte, für einen Moment hatte er den Elfmeter-Fauxpas ausgeräumt. Dann intervenierte Brych: kein Tor. Pleas Tages-Torbilanz wurde flugs wieder von eins auf null zurückgestellt.

Beim 3:0 in Sinsheim im Hinspiel hatte Plea noch zwei Scorerpunkte eingesammelt als Schütze und Vorbereiter. Auch nun hätte Plea gegen Hoffenheim als Tor-Assistent Punkte sammeln können. In der ersten Halbzeit bedient er Thuram zweimal mit feinen Pässen in die Tiefe, doch auch der Kollege brachte den Ball nicht im Hoffenheimer Tor unter. Immerhin gab es für Thuram den nächsten Assist, weil er Matthias Ginter den Ball vor dem 1:0-Führungstor auflegte.

Für Plea hätte es eine glanzvolle Rückkehr nach der 14 Tage währenden Zwangspause werden können, doch letztlich war es ein wenig zufriedenstellender Tag aus seiner Sicht. Ein torloser Torjäger ist nie ein rundum glücklicher Torjäger, Hoffenheim war einfach nicht sein Spiel. Mit acht Treffern bleibt Plea indes Borussias bester Torschütze in der Bundesliga, doch nach Scorerpunkten ist Thuram nun mit ihm gleichgezogen mit insgesamt 14 Punkten, die beide nun haben.